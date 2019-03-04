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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، الأمراء، ومفتي عام المملكة، والعلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه.وفي بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم تشرف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن جلوي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير فهد بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، والأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير سعود بن عبدالله بن سعود، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري، والأمير فهد بن خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن جلوي، والأمير مصعب بن فهد بن فيصل، والأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سيف النصر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن ناصر بن سعود، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن ثنيان، والأمير فواز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن سعد، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن طلال بن بدر، والأمير فهد بن بندر بن ثنيان، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب.