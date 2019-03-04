عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم (الاثنين) 10 شاحنات كبيرة تحمل ستة آلاف سلة غذائية تزن 222 طناً، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.كما عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 8 شاحنات كبيرة تحمل 2500 سلة غذائية، تزن 185 طناً مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة مأرب.وعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم 7 شاحنات كبيرة تحمل 2100 سلة غذائية، تزن 155 طناً و400 كيلوغرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة الجوف.وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.