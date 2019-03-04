اطلق مكتب التعليم شمال المدينة المنورة مبادرة (مدارس الحي الرياضي)، في احياء وعيرة مع ارض الحرس ويتكون من 16 مدرسة، وكذلك حي الجرف ويتكون من 18 مدرسة مختلفة المراحل، حيث ستشمل المبادرة على إقامة أنشطة رياضية مختلفة بين المدارس وللطلاب داخل المدارس، وتم ترشيح معلمي التربية البدنية لقيادة وإدارة هذه المبادرة، حيث تم ترشيح شويلع الرشيدي رئيسا لمبادرة حي وعيرة والحرس ويساعده يحيى حكمي وفريق من المعلمين عددهم يتجاوز ال20، وكذلك تم ترشيح علي حمد المطيري لقيادة المبادرة في حي الجرف ويساعده الاستاذ بدر ترجمان.

والجدير ذكره أن هذه المبادرة تهدف لزيادة عدد المناشط الرياضية، وكذلك أنشطة ثقافية واجتماعية مصاحبة تهدف الى تنمية الابناء الطلاب بدنيا ونفسيا واجتماعيا ومعرفيا، وقد أعطيت المبادرة مدة عامين ثم تقيم نتائجها وبالتالي يمكن تعميمها على بقية الأحياء التابعة للمكتب.

مدير مكتب التعليم شمال المدينة المنورة بدر الفهيدي اوضح ان هذه المبادرة جاءت من مشرفي قسم التربية البدنية بالمكتب للارتقاء بالجوانب التعليمية والرياضية والتربوية للابناء الطلاب، مثمنا لمديري المدارس ومعلمي التربية البدنية تجاوبهم لتحقيق أهداف مبادرة مدارس الحي الرياضي.