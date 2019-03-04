دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم مرزوق المطرفي، بحضور محافظ الجموم عمران حسن الزهراني، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بإدارة الدفاع المدني بالجموم في حديقة العزيزية بالمحافظة، واشتملت الفعاليات على معرض توعوي ضم العديد من الجهات الحكومية.



وثمن مدير إدارة الدفاع المدني في الجموم العقيد سعد بن فريجان الربيعي، الجهود التي يقوم بها مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة، ومحافظ الجموم والتعاون من الجهات المختصة والمواطنين، بهدف تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني وعودته بالفائدة على المجتمع.