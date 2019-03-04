تسلم رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس (الأحد)، جائزة التميز البرلماني بالاتحاد البرلماني العربي، فئة رؤساء البرلمان، من بين رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي حازها تقديراً للإسهامات والإنجازات البرلمانية المميزة له في تفعيل أعمال الاتحاد البرلماني العربي وترسيخ الشورى والعمل البرلماني والمؤسساتي.وقام بتسليم رئيس مجلس الشورى الجائزة، رئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الماضية رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي للدورة الحالية رئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، وذلك أثناء أعمال المؤتمر الـ29 للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد أعماله حالياً في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية البرلمانية في الدول العربية.وعد رئيس مجلس الشورى فوزه بهذه الجائزة تقديراً من الاتحاد البرلماني العربي لدور المملكة العربية السعودية، وحضورها الداعم للدول العربية والعمل العربي المشترك في مختلف المجالات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمناً الجهود التي يقوم بها الاتحاد البرلماني العربي في دفع مسيرة العمل البرلماني العربي المشترك بما ينعكس إيجاباً على الشعوب العربية.وكانت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، في دورتها الـ24 التي عقدت في القاهرة واستضافها مجلس النواب المصري خلال شهر ديسمبر الماضي قد أقرت منح الجائزة لرئيس مجلس الشورى نظير إسهاماته وجهوده في مجال العمل البرلماني العربي.