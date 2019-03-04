أعلنت لجنة المخالفات والعقوبات أن من يشارك في أي فئة من فئات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل (النسخة الثالثة)، ثم يعلن انسحابه من دون الرجوع إلى إدارة المهرجان وأخذ موافقتها على ذلك، بموجب ضوابط وشروط يوقع عليها المنسحب، فستصدر في حقه العقوبات التالية:

1- إلغاء جميع نتائجه السابقة في هذا المهرجان (النسخة الثالثة).

2- حرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة خمسة أعوام قادمة.

3- حرمان جميع إبله -حتى لو انتقلت ملكيتها لغيره- من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لمدة خمسة أعوام قادمة.

4- كما أن نادي الإبل سيخاطب الجهات الأمنية المختصة بشأن المشاركين في المهرجان أو غيرهم ممن يثير الشك في لجان المهرجان أو يثير العصبية أو الطائفية، أو يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأمور تثير الرأي العام ضد مهرجان المؤسس الملك عبدالعزيز، الذي حظي برعاية كريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وسيطلب النادي من تلك الجهات إحالة المخالف إلى القضاء المختص لإيقاع العقوبة عليه.