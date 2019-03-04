ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الاثنين)، بعد أن نزلت في الجلسة السابقة عن حاجز 1300 دولار المهم إلى أدنى مستوياتها منذ 25 يناير، مع تراجع الدولار بفعل تنامي فرص إبرام اتفاق تجارة بين الصين والولايات المتحدة.وفي الساعة 5:57 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% إلى 1294.05 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أقل مستوى له في أكثر من شهر عند 1289.91 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1296.10 دولار.ويبدو أن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني يقترب، ما سيلغي رسوما أمريكية على السلع الصينية، حيث تعهدت بكين بإجراء تغييرات هيكلية على اقتصادها والتراجع عن الرسوم، حسبما أفاد مصدر اطلع على سير المفاوضات أمس (الأحد).وقال كايل رودا محلل السوق لدى آي.جي ماركتس في ملبورن «الدولار زاد زيادة كبيرة الأسبوع الماضي ودفع أسعار الذهب للانخفاض، لكننا نرى تراجعا عن ذلك الآن (بفعل احتمالات إبرام اتفاق تجارة)». وقال «الاقتصاد العالمي مازال يتباطأ وسيكون على البنوك المركزية أن تتدخل لدعم اقتصاداتها، وهو ما يمنح الذهب فرصة للصعود في المدى المتوسط»، مضيفا أن تسوية اتفاق التجارة ستدعم تحسنا في توقعات النمو.وهبط الدولار نحو 0.1% مقابل العملات الرئيسية، فيما ارتفع البلاديوم 0.6% في المعاملات الفورية إلى 1555 دولارا للأوقية.ويقول المحللون إن تهديد إضراب محتمل في جنوب إفريقيا، المنتج الرئيسي لمعدن الحفز الذاتي، يبقي سعر البلاتين مرتفعا، وزادت الفضة 0.2% إلى 15.22 دولار، في حين تقدم البلاتين 0.2% أيضا إلى 858.35 دولار للأوقية.