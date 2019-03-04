وزير الاتصالات السعودي من مؤتمر برشلونه:



40% من المواد الأولية التي تصنع بها الأجهزة الذكية في العالم، صنعت في #السعودية .



الكلمة مترجمة بالكامل #ترجمة_لبيب @aalswaha pic.twitter.com/osgtDXDvdd — لبيب Labeeb (@LabeebHub) March 3, 2019

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن 40 % من المواد الأولية لصناعة الأجهزة الذكية في العالم تم تصنيعها بواسطة السعودية.وأضاف السواحة في حديثه على هامش المؤتمر العالمي للجوال (MWC) الذي عقد بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والتقنيين وقياديي القطاع العالميين، أن 95 % من الهواتف الذكية، تعمل بمعالجات صنعت بالشراكة مع السعودية.وأشار السواحة أن شركة «آرم» التي يملكها «سوفت بنك» وصندوق رؤية السعودية هي الشركة المصنعة لمعالجات الهواتف الذكية.كما أن 40 % من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الهواتف الذكية تم تصنيعها بواسطة شركة «سابك».وأضاف السواحة أن سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بلغ حجمها 12 مليار دولار بما تحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعها ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم.