يستهل ممثلا الكرة السعودية الاتحاد والنصر مشوارهما في مسابقة دوري أبطال آسيا؛ حينما يواجه الأول فريق الريان القطري عند الساعة (8:35) مساء في جدة، والثاني يحل ضيفا على فريق الوصل الإماراتي عند الساعة (6:20) مساء في دبي.ويشهد ملعب استاد الجوهرة بجدة مواجهة الاتحاد أمام الريان التي ستلعب من دون جمهور، نظرا للعقوبة الانضباطية التي أوقعتها لجنة الانضباط ضد العميد قبل عامين، ويطمح الاتحاديون في عودة مختلفة بالمشاركة في البطولة الآسيوية الحالية، بعد غياب موسمين بسبب مشاكله المالية السابقة، ويأمل أنصار الاتحاد أن تكون عودته مماثلة لبداياته في البطولة القارية بنسختها الحالية التي توج بلقبها مرتين متواليتين في أول مشاركتين (2004 و2005)، وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الفنية التي يعيشها العميد بوجوده في المركز ما قبل الأخير في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه سيسعى للظهور المشرف وتقديم مباريات مختلفة في دوري أبطال آسيا.في المقابل، يدخل الريان مشاركته العاشرة في البطولة القارية الكبرى، ولم يستطع تخطي دور المجموعات، وبلغ الفريق القطري نسخة الموسم الحالي بعد تفوقه على سايبا الإيراني في الملحق الآسيوي.وفي الإمارات يحل النصر ضيفا على الوصل الإماراتي في ملعب زعبيل في دبي، بعد أن بلغ دور المجموعات للبطولة الآسيوية الحالية بفوزه على اي جي إم كي الأوزبكي (4-صفر)، ضمن مباريات الملحق الآسيوي، ويعول العالمي في مواصلة نجمه المغربي عبد الرزق حمدالله صاحب 15 هدفا في الدوري السعودي، التسجيل في دوري أبطال آسيا في حين لن يتمكن مدافعه البرازيلي مايكون بيريرا من المشاركة بسبب الإصابة.من جهته، يسعى الوصل الإماراتي لتحقيق انتصار ينتظره منذ 11 عاما عندما يستضيف النصر في أولى مبارياته ضمن البطولة الآسيوية، ويعتمد الوصل كثيرا على الثلاثي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو ورونالدو مينديز، ومعهم الدوليان علي سالمين وخميس إسماعيل.