يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأحد 17 رجب 1440، الموافق 24 من شهر مارس الجاري، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها الـ41، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق الفيصلية في الرياض.أعلن ذلك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل الأمير خالد الفيصل، الذي وجه الدعوات لضيوف الجائزة.يذكر أن الأمانة العامة للجائزة أعلنت الفائزين بالجائزة لعام 2019 وهم: منح جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لجامعة أفريقيا العالمية في السودان لجهودها في خدمة الإسلام وتعليم أحكامه ونشر اللغة العربية في أفريقيا ما وراء الصحراء، وإيواء وتدريس عشرات الألوف من الطلاب والطالبات من مختلف أنحاء العالم.وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية وموضوعها (الدراسات في مقاصد الشريعة)، حجب الجائزة لهذا العام لعدم استيفاء الأعمال المرشحة معايير الفوز.ومنحت الجائزة عن موضوع (اللغة العربية وتحديات العصر) (بالاشتراك) لكل من: المغربي الدكتور عبدالعالي محمد ودغيري الأستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمصري الدكتور محمود فهمي حجازي الأستاذ في كلية الآداب جامعة القاهرة.وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للطب وموضوعها (بيولوجية هشاشة العظام)، منح الجائزة لهذا العام (بالاشتراك) لكل من: الأمريكي الدكتور بيورن أولسن الأستاذ في جامعة هارفارد، ومواطنه الدكتور ستيفن تايتل بم الأستاذ في جامعة واشنطن في سانت لويس.وقررت لجنة الاختيار لجائزة الملك فيصل للعلوم وموضوعها (الكيمياء)، منح الجائزة (بالاشتراك) لكل من: الأمريكيين الدكتور ألن جوزف بارد الأستاذ في جامعة تكساس، والدكتور جون فرشيه الأستاذ في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.