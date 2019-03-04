وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الحضور القطري في المحافل الدولية، بـ«الهامشي» بفعل انعزال الدوحة عن محيطها العربي. وقال قرقاش على حسابه في «تويتر» أمس (الأحد)، من الرياض إلى شرم الشيخ إلى أبوظبي لا تكاد ترى التمثيل القطري، وكاد يكون الحضور كالغياب.واعتبر قرقاش أن تقلص الدور إلى الملف اليتيم منطقي لأن وزن الدول وموقعها أساسه محيطها وطبيعة العلاقة معه والعمل المشترك ضمنه. وأعرب الوزير الإماراتي عن أسفه لهذا الواقع، قائلاً: «نأسف لهذا الحال، وندرك أن أزمة المأزوم ليست باختيار مواطني قطر بل لنرجسية لا منطق لها ولتوجهات سياسة تعمدت أن تؤذي جيرانها، والدوحة الآن تدفع ثمنها، هي خيارات مؤسفة لقيادة تقاعدت ولم تتقاعد، والجيل الحالي مازالت أمامه فرصة للخلاص من هذا الإرث المأزوم».