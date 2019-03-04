فيما أعلن الحساب الرسمي لإمارة منطقة عسير على «تويتر» تفقد أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال أمس الأول مشروعي طريق بيشة - سبت العلاية، وازدواجية طريق بيشة - خميس مشيط، استنفر المقاولون المنفذون للمشاريع جهودهم لاستكمال العمل في المشاريع الموكلة إليهم قبل جولة أمير المنطقة. وشرع مقاول طريق بيشة - خميس مشيط في تركيب اللوحات الإرشادية على المشاريع، ووضع حواجز خرسانية لحماية سالكي الطريق، فيما لم يبدأ مقاول المرحلة الأخيرة بتنفيذ المشروع إلا قبل جولة أمير عسير بيومين، وعمد إلى تركيب لوحة المشروع وتشغيل المعدات في الموقع، على الرغم من استلامه بتاريخ 17/‏1/‏1440هـ، طبقاً للوحة الإعلانية المثبتة في الموقع. وطالب المواطنون المقاولين بالاستمرار في الإسراع بتنفيذ مشاريع الازدواجية على غرار الانتفاضة التي شهدوها خلال الأيام الماضية. يشار إلى أن مشاريع ازدواجية طريق (بيشة - خميس مشيط) تم اعتمادها على 4 مراحل وترسيتها على 4 مقاولين، وتم تشغيل المرحلة الأولى، والعمل جار على تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، فيما لم يبدأ تنفيذ المرحلة الرابعة والأخيرة رغم اعتماد ميزانيتها وترسيتها على المقاول.