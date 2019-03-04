اعتبر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز مهرجان الثقافات والشعوب الذي تنظمه الجامعة الإسلامية يعزز لمنهج التعارف الإنساني بين الشعوب الذي حث عليه ديننا الحنيف، متمنياً أن يتحول المهرجان في نسخته القادمة ليكون معرضاً لمنتجات الدول الإسلامية ليُعرف بمزاياها ويتيح الاطلاع عليها، منوهاً بالتنسيق في ذلك بين وزارة التجارة والاستثمار، والجامعة الإسلامية، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة والجهات ذات الاختصاص، مشيداً بدور المهرجان في تكريس رسالة التعايش بسلام بعيداً عن مفهوم صدام الثقافات، لاسيما أن البُعدَ الثقافي يعد مُرْتَكَزاً أساسياً في العلاقات بين الدول، ومن المهمّ تعزيزه لخدمة السلم والأمن الدّوليين.جاء ذلك خلال تدشينه مهرجان الثقافات والشعوب بالجامعة الإسلامية، بحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي، وعدد من أصحاب والفضيلة وممثلي السلك الدبلوماسي والمسؤولين.