شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، على ضرورة دعم الجمعيات الزراعية التعاونية وتعزيز شراكة المجتمع الأهلي، مطالباً وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبني المشاريع النوعية في المنطقة وفق بيئة نقية وخالية من الشوائب والملوثات. واستعرض أمير منطقة الباحة خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووكلاء الوزارة الذين يزورون المنطقة حاليا، المشاريع التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وآلية دعم المزارعين، والاستفادة من الأراضي الزراعية التابعة للوزارة والعمل على استثمارها، وإنشاء مشاريع تشجيعية، إضافة إلى دعم الجمعيات الزراعية لتتمكن من المساهمة في زراعة المنطقة ودعم الاستثمار الزراعي. وأكد المهندس الفضلي أن زيارته للمنطقة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وفي السياق وقف المهندس الفضلي على مشروع الخزان الإستراتيجي بنخال، الذي اكتمل بنسبة 69.5%، واطلع على مشروع إنشاء محطة تنقية المياه على سد وادي عردة، الذي اكتمل العمل فيه بنسبة 100%، وزار مزرعة الزيتونة «أ» التي تُعد أول مزرعة سياحية في منطقة الباحة.