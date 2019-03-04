احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض أمس (الأحد) باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، وذلك بإقامة عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بأحد المجمعات التجارية، بحضور وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو. وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد الراجح أن دول العالم وهي تحتفي بهذا اليوم، لتستشعر قاطبة أهمية السلامة وتوعية المجتمعات بضروة الأخذ بإجراءات السلامة والوقاية، مشيراً إلى أن توجيه الجوانب الوقائية إلى فئة الأطفال في هذا العام يأتي تعزيزاً لدور الدفاع المدني وأجهزة الحماية المدنية في نشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع عامة لاسيما أن الإحصائيات تشير إلى تعرض الأطفال أكثر من غيرهم لأنواع المخاطر. وأكد أن سلامة الأطفال غاية ومقصد لجميع أجهزة الحماية المدنية بيد أن سلامتهم تتطلب شراكة مجتمعية، الأمر الذي يستوجب من الجميع الاهتمام بسلامتهم وتوفير إجراءات السلامة في أماكن وجودهم، وترشيد هذا المفهوم بين الجميع. وقال اللواء الراحج: «إن الدفاع المدني أعد خططاً تواكب رؤية المملكة 2030، ومن ذلك الاهتمام بجانب التطوع، وتطوير قدرات المتطوعين.