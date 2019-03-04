دخل المعلمون والمعلمات في إيران أمس (الأحد) في إضراب تام عن العمل في العديد من المدارس بشتى أرجاء البلاد احتجاجاً يستمر لمدة ثلاثة أيام بسبب الأوضاع المعيشية المتردية.وبرر المعلمون هذه الاحتجاجات بأنها نتيجة لتدني الرواتب في ظل ارتفاع النفقات وتزايد معدلات التضخم وعدم قدرتهم على مجاراة متطلبات الحياة الأساسية.فيما أكدت منظمة مجاهدي خلق المعارضة أن إضراب المعلمين شمل 25 مدينة إيرانية أعلنوا إضرابهم عن العمل بداية من أمس ولمدة ثلاثة أيام، من بينها مدن: (طهران، همدان، کرمانشاه، خمیني شهر، سنندج، نجف أباد، مشهد)، موضحة أن متوسط رواتب المعلمين في إيران تعادل في المتوسط ثلث خط الفقر، في حين تصرف حكومة الملالي مليارات الدولارات من ثروات الشعب الإيراني في قتل المواطنين في سورية واليمن والعراق ولبنان وسائر الدول.وتناقل نشطاء على تويتر صورا من اعتصام المعلمين اليوم تحت وسم #تحصن_سراسری_معلمان، وعادة ما ينظم المعلمون في إيران إضرابات ومظاهرات من حين لآخر لتحسين ظروفهم المعيشية وتشهد كل فاعلية احتجاجية اعتقال عشرات المعلمين وسجنهم أو فصلهم عن العمل.