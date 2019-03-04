على أن أقسام الإعلام في المعاهد والجامعات والجهات الرسمية معنية أكثر من غيرها بأصول التخاطب ولباقة التواصل مع الآخرين، إلا أن أسلوب البريد المرسل من قسم الإعلام في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لخبر محاضرة «الإعلام والدعاية السياسية» لعماد الدين أديب والموقع باسم رئيس قسم الإعلام حمد بن محمد السمرين، لم يكن لائقاً باسم المعهد ولا بالجهات المُرسل إليها، إذ افتقد إلى الدبلوماسية والمهنية الإعلامية علاوة على ارتباك صياغته، وكان أشبه بالإملاءات التي يفترض أن لا تصدر على هذا النحو من قسم يعنى بكيفية التعاطي النموذجي مع الآخرين، ولجهات إعلامية رصينة ومنها «عكاظ» لا تنتظر أن يملى عليها كيفية التعامل مع خبر محاضرة أو ندوة، وطريقة نشره، إذ إن لكل وسيلة إعلامية سياستها التحريرية في نشر الخبر أو تجاهله. و«عكاظ» التي عرفت برصانتها المهنية، وتتمسك بميثاق شرف مهني لا تحيد عنه، تربأ بمعهد يحمل اسم الراحل سعود الفيصل ويعنى بالدبلوماسية، أن يتعاطى قسم الإعلام فيه معها على هذا النحو.