حراك فني غير مسبوق تشهده المملكة لا سيما على مستوى تعليم الموسيقى، كللته تصريحات رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بشأن الإعلان عن الترخيص لـمعهد موسيقي قريبا في المملكة، وفيما أوضح أن اللجنة الفنية لهيئة الثقافة تدرس إعطاء ترخيص لمعهد موسيقي، وهو الحلم الذي لطالما راود الكثير من المهتمين بالموسيقى، تواصل فروع جمعية الثقافة والفنون تقديم الدورات التأهيلية للعازفين والمواهب، وخطت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة القصيم خطوة متقدمة نحو شغل المحاضن الترفيهية التي تأتي ضمن مسارات برنامج التحول الوطني وبرنامج تحسين جودة الحياة، وأنهت بالتعاون مع معهد الثقافة والفنون (ثقف) أولى دوراتها الموسيقية لتعليم العزف على آلة العود، قدمها الملحن والعازف عبدالعزيز الضباح في مقر الجمعية بمدينة بريدة.وأوضح مسؤول لجنة التراث والفنون الشعبية بالجمعية طارق المنصور أن هذه الدورة هي الأولى في تاريخ الجمعية، وتأتي ضمن سلسلة لدورات قادمة في مجال الموسيقى والفنون الشعبية كافة، إذ خصصت هذه الدورة لشرح المقامات ومبادئ العزف على العود، تلقى فيها 11 متدرباً تعلم العزف على آلة العود لمدة 7 أيام.وأشار إلى أن الدورة تضمنت التعريف بآلة العود والمقامات الشرقية الأساسية (صبا - نهاوند - عجم - بيات - سيكا - رست - كورد)، كما تضمنت تعليم بعض التمارين للعزف على آلة العود كمستوى أول لمبادئ النوتة الموسيقية.