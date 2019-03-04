قصة حزينة لرجل قضى 19 عاماً في السجن ظلماً، وبتهمة قتل رجل لا يزال حتى اليوم حياً، إذ حكم على مانويل جيرمان راميريز فالدوفينوس، بالسجن مدى الحياة لاتهامه بقتل رجل لا يعرفه سوى معرفة سطحية، قام بالاتفاق مع والده على حيلة لأجل الحصول على مبلغ مليون دولار أمريكي من شركة التأمين إثر الحادثة المزعومة.وقال مانويل، إن الشاب الذي يفترض بأن يكون ميتاً، انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وغيّر ملامحه بجراحة تجميلية، وحصل على اسم جديد، وأنه يزور والده بانتظام في الفيلا التي بناها بأموال التأمين التي حصل عليها.خلال السنوات الـ19الماضية، أرسل مانويل وزوجته رسائل إلى جميع القضاة ورؤساء المحاكم في المكسيك، إلا أنهما لم يتلقيا أي رد عليها، فلجأ لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي اعترفت بقضيته وحققت فيها، وأصدرت حكماً ببراءته.