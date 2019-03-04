حدد خبير لغات الجسد روبرت فيليبس 5 علامات يمكن من خلالها رصد الشخص الكاذب بسهولة، وذكر في دراسة له أن تحري لغة الجسد يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل، فزيادة الضغط على العقل يجعل الكذب أصعب، إذ إن الكاذب يبذل جهداً عقلياً كبيراً في محاولة إقناع الطرف الآخر بقصته، وعند زيادة الضغط العقلي على الكاذب، مثل محاولة ربط قصته بأمر مغاير للحقيقة، فإن الفجوات في القصة تصبح أوضح ويسهل اكتشافها.وبحسب سكاي نيوز كشفت الدراسة التي أجريت على 2000 شخص بالغ، أن الشخص العادي يسمع ما بين 10 و20 أكذوبة يومياً، مشيرة إلى 5 علامات تفضح الكاذب أمام الجميع، وفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية.