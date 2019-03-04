علاوة على أن للنظارات الشمسية فوائد عدة للعين، وبعض الفتيات يفضلنها نوعاً من الاكسسوار والمظهر الخارجي لاسيما أثناء القيادة، إلا أن جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، شددت على أهمية ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة خلال فصلي الربيع والصيف من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة سلامة القيادة.وأوضحت أن النظارة المناسبة للقيادة ينبغي أن تكون ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيداً دون أن تعيق الرؤية الجانبية.وبالنسبة للون العدسات، فإن الخبراء يوصون باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف. ويمكن أيضاً ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحاً بالاتجاه نحو الأسفل.