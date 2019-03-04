حثّت نتائج دراسة جديدة من يتناولون طعاماً غنياً بالدهون على زيادة أكل الطماطم (البندورة) والصلصة والكاتشاب للوقاية من سرطان الكبد. ويتسبب الإفراط في أكل الدهون في تزايد الالتهابات وحدوث ما يُعرف بالكبد الدهني، وهو أحد عوامل نمو أورام الكبد.وبحسب «24ae» أظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تافت الأمريكية أن الطماطم تحتوي على توليفة رائعة لمحاربة سرطان الكبد وخصوصاً عنصر الليكوبين الذي ينشط بعد طهي الطماطم.وتمتاز التوليفة الصحية للطماطم بالجمع بين فيتامينات سي وإي وبي9 إلى جانب المعادن وعنصر الليكوبين والألياف.وكانت دراسات سابقة وجدت أن الليكوبين الذي تحتوي عليه الطماطم يحمي من نمو سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.