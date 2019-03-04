يخطئ من يظن أن النوم المكثف في العطلات سيكون كافياً لتعويض قلة النوم خلال الأسبوع، إذ حملت دراسة جديدة أجرتها جامعة كولورادو الأمريكية، نتيجة مخيّبة لآمال الموظفين المرهقين بالعمل المكثف خلال أيام الأسبوع، بعدما أثبتت أن كثرة النوم في العطلات لا تكفي للوقاية من أضرار نقص عدد ساعات النوم خلال باقي أيام الأسبوع.واعتبرت الدراسة أن زيادة عدد ساعات النوم في نهاية الأسبوع، لا يبدو إستراتيجية فاعلة للوقاية من اضطرابات النوم والتمثيل الغذائي، الناجمة عن انخفاض عدد ساعات النوم ليلاً.وتوصل باحثون بعد مراقبة موظفين لا ينامون أكثر من 5 ساعات في الليلة، وفي العطلة ينامون 9 ساعات يومياً، إلى أنهم يأكلون أكثر في ليالي الأسبوع، مما تسبّب في زيادة الوزن، وانخفاض القدرة على معالجة السكر، وهو مصدر لتطوير مرض السكر من النوع 2.