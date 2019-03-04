كشفت لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة والاستثمار عبر موقعها الإلكتروني تقدم 8 شركات ومؤسسات ترتبت عليها تصفية وإجراءات تسوية، بعد تقدمها إلى المحاكم التجارية لفتح الإجراءات لهذه التصفية والتسوية أمام دائنيها.وبينت اللجنة التي شُكلت في 28/‏5/‏1439هــ أنها تهدف إلى تحقيق الثقة والشفافية في إجراءات الإفلاس من خلال تجاوز التعثرات المالية ومراعاة حقوق جميع الأطراف.وأعلنت اللجنة أسماء الشركات المتقدمة وهي: شركة متخصصة في الخرسانة، حيث تقدمت للمحكمة التجارية في الرياض بطلب افتتاح إجراء التصفية، وقد حددت المحكمة التجارية، الدائرة (التاسعة) موعد جلسة النظر في الطلب 29/‏6/‏1440هـ، وكذلك مؤسسة متخصصة في المقاولات حيث تقدمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، فقد تم تحديد موعد الجلسة أمس (الأحد).كما كشفت اللجنة عن الحكم الصادر من الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس القاضي بافتتاح إجراء التصفية لمؤسسة متخصصة في السيارات وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ الإعلان.كما أعلنت اللجنة الحكم الصادر من الدائرة (التاسعة) في المحكمة التجارية بالرياض في دعوى الإفلاس القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لمؤسسة سيدة أعمال متخصصة في الخدمات الغذائية، وتدعو لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ الإعلان.كما أعلن أمين الإفلاس صالح بن عبدالله النعيم الحكم الصادر عن الدائرة (الأولى) في المحكمة التجارية بالدمام القاضي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة المعلن إفلاسها والمتخصصة في المقاولات والخدمات المالية، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (90) يوما من تاريخ الإعلان. وأيضا أعلنت شركة متخصصة في المقاولات لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وقد حددت المحكمة التجارية في جدة، الدائرة (الرابعة) موعد جلسة النظر في الطلب يوم (الأربعاء) الماضي.كما أعلنت لجنة الإفلاس الحكم الصادر عن الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة متخصصة في البنية التحتية وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ الإعلان.وأعلنت اللجنة عن الحكم الصادر من الدائرة (الرابعة) في المحكمة التجارية بجدة في دعوى الإفلاس القاضي بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لمؤسسة سيدة أعمال متخصصة في المقاولات وتدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (60) يوما.