دشن نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا دورته العاشرة والجديدة لهذا العام أمس (الأحد) بحضور الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي في أحد فنادق العاصمة لندن.وأوضح رئيس النادي مالك الهجله أن النادي يقدم رسالة مهمة من خلال إقامة عدد من الفعاليات التي تركز على التعريف بدور المملكة خارجيا وما تشهده الدولة من نهضة تطويرية داخليا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.وأشار الهجلة إلى أن النادي سيعمل خلال دورته الحالية على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والأنشطة الإعلامية التي تهدف إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات الإعلاميين وطلاب الإعلام السعوديين الدارسين في بريطانيا.عقب ذلك انطلقت ندوة «الملحقيات الثقافية في ضوء رؤية 2030» وأكد خلالها الدكتور المقوشي على الاهتمام الكبير الذي حظيت به زيارة ولي العهد الامير محمد بن سلمان الأخيرة الى المملكة المتحدة من قبل الحكومة البريطانية فيما يتعلق بالجانب الثقافي وما تم بعدها من تركيز على الجوانب الثقافية والتعليمية.وأشار المقوشي إلى التأثير القوي للمبتعثين الذين يتجاوز عددهم ٣٠ ألف من دارسين او مرافقين، مؤكداً بالوقت ذاته دعم الملحقية للعمل التطوعي في خدمة الانسان والوطن السعودي وأيضا بناء العلاقات المتينة مع المؤسسات الاكاديمية.