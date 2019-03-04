استقبل وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس الدورة الـ 36 لاجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في تونس اليوم (الأحد)، وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية ريا الحسن، و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ووزير الداخلية في مملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ووزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية سمير إبراهيم المبيض، ووكيل وزارة الداخلية المكلف بمهام وزير الداخلية في جمهورية العراق الدكتور عقيل محمود الخزعلي، ووزير العدل بالجمهورية اليمنية علي هيثم الغريب، والوزير بوزارة الداخلية في دولة فلسطين اللواء محمد ذيب علي منصور.وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الأحداث في الساحتين الإقليمية والدولية.