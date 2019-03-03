زار نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز مساء اليوم (الأحد), أديب ومؤرخ فرسان عضو مجلس منطقة جازان سابقاً ابراهيم بن عبدالله مفتاح وذلك ضمن جولة نائب أمير منطقة جازان بالمحافظة.وأطلع نائب أمير منطقة جازان خلال الزيارة على متحف الأديب والمؤرخ «مفتاح» مستمعاً للمحة موجزة عن تاريخ وتراث محافظة فرسان وعادات وتقاليد أهالي المحافظة وموروثاتهم الأدبية والشعبية والثقافية من خلال ما يتضمنه المتحف من مقتنيات تبرز ما تزخر به المحافظة من تاريخ وادب وحضارة تشمل مختلف جوانب الحياة كافة.من جانبه رحب ابراهيم مفتاح بزيارة نائب أمير منطقة جازان، مؤكداً أن زيارة نائب أمير منطقة جازان تعد تجسيداً لمدى التلاحم بين القيادة الرشيدة وأبناءهم المواطنين.