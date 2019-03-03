انتهى الاجتماع التنسيقي بين الاتحاد العربي والاتحاد السعودي لكرة القدم على عدم تحديد موعد للقاءي ⁧‫الهلال‬⁩ و⁧‫الأهلي‬⁩ على ⁧‫كأس زايد للأندية العربية‬⁩، وذلك لعدم وجود حلول حالية للاتحاد السعودي لتأجيل لقاءات الفريقين في مسابقة دوري ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وذكر الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم عبر (تويتر) أن الاجتماع التنسيقي شهد حضور مدير بطولة كأس زايد طلال آل الشيخ وأمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم وأمين عام الاتحاد العربي لكرة القدم مبارك الضفيان، ورئيس لجنة المسابقات باتحاد القدم السعودي عبدالإله مؤمنة، ومدير الكرة في الهلال فهد المفرج، والمدير التنفيذي للأهلي زكي الصالح للاتفاق على المواعيد المناسبة للفريقين.