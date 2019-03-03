وصف مدرب فريق نادي النصر روي فيتوريا مباراة فريقه اليوم أمام فريق الوصل بالصعبة، وقال خلال المؤتمر الذي عقد مساء أمس في دبي: «نخوض مباراة صعبة وبالتأكيد أتمنى الفوز، لكنها ستكون مباراه قوية»، وأضاف: «حضَّرنا للمباراة بشكل جيد وسنعمل بكل ما نستطيع لتحقيق نتيجة جيدة، وبالنسبة لنا كل مباراة نلعبها كأنها نهائي، وغدا سنلعب مباراة قوية وكل التركيز منصب عليها، وبعد نهايتها سنبدأ في التفكير في التي تليها».وأضاف فيتوريا: «كل بطولة تختلف عن الأخرى، والوصل فريق جيد، وأتمنى أن يقدم فريقنا مستوى مميز في المباراة»، وزاد: «حينما نلعب من المهم أن يكون اللاعبون في تركيز ذهني عالٍ وهو ما نعمل عليه ومهم بالنسبة لنا، وليس لدي مشكلة في أن يكون لدينا مباراة كل ثلاثة أيام، إذا كان لاعبونا بتركيز ذهني جيد واستعداد كامل لكل مباراة».من جانبه قال حارس مرمى الفريق برادلي جونز: «يجب أن نظهر بشكل أفضل في المباراة ونعمل بجهد أكبر من أجل تحقيق نتيجة جيدة»، وأضاف: «تابعنا فريق الوصل وشاهدنا عددا من مبارياتهم وركزنا على الناحية الهجومية وسنكون في استعداد كامل للمباراة»، وزاد: «نحن في بطولة جديدة وسنقدم كل ما نستطيع أنا وزملائي اللاعبين من أجل الانتصار وإسعاد الجماهير».