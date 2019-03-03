تحت رعاية أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، تنطلق فعاليات ملتقى تكامل 3، والتي تنظمها الكلية التقنية بالقريات يوم الأحد القادم.ورفع عميد الكلية المهندس ياسر عسيري شكره لأمير المنطقة على موافقته ليكون الملتقى تحت رعايته، كما شكر نائب أمير المنطقة لحرصه وتوجيهاته في إقامة مثل هذه الملتقيات.وأوضح عسيري أن الملتقى يبدأ فعالياته يوم الأحد 3/7/1440 لمدة خمسة أيام للفترتين الصباحية من 9- 12 والمسائية من 5- 11 مساءً.وأكد ان الملتقى يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية هي ترسيخ الفكر الوسطي وفق الكتاب والسنة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع، زيادة الوعي والحس الأمني والإداري لدى المتدربين وجميع أفراد المجتمع، تثقيف وتعريف المجتمع بالتقنيات الحديثة وسبل الاستفادة منها، تنمية تشيجع المواهب الناشئة للمتدربين وجميع أفراد المجتمع.وأضاف أن الملتقى يحتوى على أكثر من 35 ركنا موزعة على صالتين: (التوعية) تحوي 19 ركنا لجهات توعوية وأمنية وفكرية وتقنية ومهنية من ضمنها 5 أركان للكلية تضم عروضا ومطويات ومعروضات تعريفية للجهات المشاركة والخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم بالإضافة إلى عرض مراحل تطور الجهات الحكومية والقطاعات العسكرية.أما (صالة الموهبة والتوظيف) تحوي 18 ركنا ما بين أركان رسم نسائية ورجالية وساحة للرسم الحي والتصوير المباشر وصيانة الجوال النسائية وعيادة أسنان نسائية وورش للمكياج السينمائي، بالإضافة إلى أركان الأسر الحرفية ولوحات رسم و فن الرسم بالماء للأطفال.