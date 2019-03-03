‏‫برعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، دشن وكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني اليوم (الأحد)، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنين وعسكريين، وذلك بمركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا.

كما دشن القحطاني الحملة التثقيفية الإعلامية المصاحبة للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار «كاشف الدخان لك أمان»، ثم تجول داخل المعارض المقامة بهذه المناسبة التي شملت مشاركة واسعة من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة.

وألقى مدير إدارة الدفاع المدني بمدينة سكاكا العقيد رياض بن عبدالرحمن الحسن كلمة خلال الحفل قال فيها: «إن هذا الاحتفال ماهو إلا تقدير لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في مختلف أنحاء العالم وما تبذله من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على الأمن وسلامة المجتمعات الإنسانية».

بعد ذلك ألقيت قصيدة نبطية بهذه المناسبة، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، وشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بأوبريت إنشادي بهذه المناسبة.

وأشاد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية، بالجهود التي تبذلها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة لزيادة الوعي بمسببات المخاطر والتثقيف بوسائل السلامة والتعامل معها في حالة وقوع المخاطر والكوارث لا سمح الله، منوهاً بما شاهده من تجهيزات متنوعة وتقنية عالية، متمنياً للجميع السلامة.

وفي الختام كرم القحطاني الجهات المشاركة، كما تسلم من مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.