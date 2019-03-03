انتقل وكيل محافظة الطائف السابق عبدالله بن ماضي الربيعان ليلة أمس إلى رحمة الله وأعلن شقيقه خالد بن ماضي الربيعان نبأ وفاته وسيصلّى على الفقيد غدا الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الرويس بمحافظة جدة.



من جهته قال الكاتب حماد السالمي : "إن الطائف لن تنسى لأبي محمد سمو أخلاقه وكرمه وخدمته الطويلة في قضاء حوائج الناس، رحمك الله أيها الرجل النبيل خيرة من عرفت في محافظة الطائف".



فيما ذكر محافظ ميسان عبدالله الفيفي ‏أن الفقيد من الشخصيات التي لها بصمة مميزة في محافظة الطائف وتدرج في عدد من المناصب الإدارية حتى وصل إلى وكالة المحافظة ويمتاز بدماثة الخلق والخبرة والحنكة الإدارية.



ولفت رئيس غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي ‏إلى أن الرّاحل من الشخصيات التي خدمت المحافظة سنيناً طويلة وله دور كبير في اصلاح ذات البين، سائلا المولى له الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان.



