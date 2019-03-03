رعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز بقصر أجا اليوم (الأحد)، حفل توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة حائل ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

وقع المذكرة مدير الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ومدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبد العزيز بن محمد العضاض.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم القيادة الحكيمة لكل مايعود على سلامة الجميع بالفائدة، مثنياً على روح المسؤولية والتكامل بين جامعة حائل والدفاع المدني بالمنطقة، حاثاً على بذل المزيد من العمل المتقن والتعاون البناء.

وأوضح اللواء العضاض، أن مذكرة التفاهم تعد نقطة انطلاق لتفعيل وتطوير الأعمال المشتركة بين جامعة حائل ومديرية الدفاع المدني بالمنطقة، مؤكداً السعي من خلالها إلى التطوير وتبادل الخبرات بين منسوبي الجامعة ومنسوبي المديرية، بما يحقق مصلحة المنطقة بشكل عام.

من جهته أفاد مدير جامعة حائل، أن المذكرة تهدف إلى شراكة مجتمعية فاعلة تسهم في تفعيل دور الجامعة للتكامل مع أعمال الدفاع المدني وكذلك تعزيز جهود المديرية العامة للدفاع المدني في الحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه وتشمل مجالات الشراكة التدريب المتبادل لمنسوبي الطرفين، والتعاون في نشر ثقافة السلامة، والقيام بإعداد البحوث والدراسات التي تخدم رسالة الدفاع المدني، والتعاون في المجالات التي تخدم المنطقة.​

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