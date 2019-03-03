دشن نائب أمير حائل

الأمير فيصل بن فهد

فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بمدينة حائل تحت شعار

سلامة الأطفال غايتنا

بحضور وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ.​

ولدى وصول الأمير فيصل بن فهد مقر الحفل كان في استقباله وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ، ومدير شرطة المنطقة اللواء عثمان المحيميد، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالعزيز العضاض، وعدد من ضباط الدفاع المدني.

وافتتح الأمير فيصل بن فهد بن مقرن المعرض المقام بهذه المناسبة وشاركت فيه عدد من الإدارات الحكومية وتضمن المعرض برامج تفاعلية هادفة تُعنى بسلامة الطفل.

ثم دشن نائب أمير منطقة حائل حملة "كاشف الدخان لك أمان" واستمع لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة أوضح فيه أن المعرض يشتمل على مشاركات هادفة من عدة جهات حكومية ورسائل معرفية هادفة تتعلق بسلامة الأطفال لتحقيق السلامة لتوفير البيئة الآمنة لهم، مثمناً لأمير المنطقة ونائبه رعايتهما لهذا الاحتفال.

وفي ختام الحفل كرم الأمير فيصل بن فهد الجهات المشاركة في إنجاح الفعاليات وكرم أحد المتطوعين المتميزين، كما تسلم درعاً تذكارياً قدمه اللواء العضاض بهذه المناسبة.

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