استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، مدير عام شرطة منطقة جازان المعين العميد عبدالله بن سفر محمد الزهيري بعد صدور قرار مدير الأمن العام بتعيينه مديراً عاماً لشرطة منطقة جازان.



وقدم أمير جازان التهنئة، لمدير شرطة جازان المعين العميد عبدالله الزهيري، راجياً له ولزملائه منسوبي شرطة المنطقة التوفيق والسداد، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.



من جانبه عبر مدير عام شرطة منطقة جازان العميد عبدالله الزهيري عن خالص شكره وتقديره لأمير منطقة جازان على ما استمع اليه من توجيهات في سبيل تحقيق التطلعات نحو إنجاز العمل الأمني بالمنطقة على أكمل وجه، داعيا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على بلدنا نعمة الأمن والأمان.