أكد أمير الشرقية الرئيس الفخري لمجلس شباب الأعمال بالغرفة الأمير سعود بن نايف، أن «الفرص في المنطقة كثيرة ومتاحة، والأبواب مشرعة والمجالات كثيرة، ونحن معكم أنا والأمير أحمد بن فهد ورئيس الغرفة يداً بيد وسنقوم بكل ما نستطيع لدعمكم ومؤازرتكم»، مشيرا إلى أن «التعثر ليس نهاية المطاف، سيروا ونحن سنكون بجانبكم دائماً وسنقول لكم أحسنتم عندما تحسنون وسنقول لكم جانبتم الصواب عندما تجانبونه، لكن لا نقول أخطأتم، فمن يعمل لابد أن يغلط ومن يغلط يجب أن لا يخجل من الغلط».وقال الأمير سعود بن نايف خلال لقائه اليوم (الأحد) أعضاء مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية الذين استعرضوا إنجازات المجلس خلال عام 2018، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، «إن وجود بلادنا ضمن مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم قائم على قاعدة اقتصادية كبيرة، وهذا بجهود قادة هذه البلاد من الملوك ورجال الدولة الذين وضعوا المملكة في مكانها الطبيعي، فالآن جاء دور شباب الوطن الذين لديهم العزيمة والإصرار والرغبة الصادقة والأمانة والإخلاص في العمل».وأضاف: «إن خادم الحرمين الشريفين عندما أقر رؤية 2030 والتي قدمها ولي العهد كان ينظر للشباب وللجيل القادم الذي سيتحمل المسؤولية والذي سيكون رافدا لهذا الوطن ورافدا مميزا وبالتالي فإن الرؤية تعتمد على القيمة المضافة ليس فقط للناتج المحلي للبلاد والثروات الطبيعية، ولكن يجب أن نؤسس للمستقبل الذي لا يرتكز فقط على القدرات والمؤهلات التي رزقنا لله بها ولكن على سواعدكم وأفكاركم وعلى إبداعاتكم».وأبدى أمير الشرقية سعادته بلقاء شباب الأعمال قائلا: «دائما أشعر بسعادة غامرة عندما ألتقي بكم في كل مناسبة، فأنتم من يعطينا جمال المستقبل الواعد بإذن الله لهذه البلاد».وفي ختام كلمته أكد أن «كل شاب لديه فكر نير ومشروع واضح المعالم فعليكم أن تعملوا بجد واجتهاد وأن تصبروا وتكافحوا وتأخذوا كل أموركم بمحمل الجد، فإن المجال أمامكم وهناك تسارع في وتيرة التغيير في الكثير من الأعمال وبالتالي من لا يواكب هذه الوتيرة ولا يعمل بنفس السرعة سيجد نفسه خارج المعادلة، بل سيكون متأخر جداً في الالتحاق بالركب، لذلك آمل من أبنائي أن يبحثوا عن كل الأفكار الإبداعية وكل ما هو جديد»، متمنيا «أن أرى في كل شاب مشروعا مستقبليا، وهذه المشاريع التي سنحرص على تنميتها ونحرص على أن نجعلها تنموية».وخلال اللقاء دشن أمير المنطقة مبادرة «رسالة من» التي تهدف إلى نقل خبرات وتجارب الناجحين في جميع المجالات لشباب وشابات الأعمال في المملكة من خلال مقطع فيديو قصير يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.