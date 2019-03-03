دشن وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن مبروك الحجيلي فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني وعدد من مديري الإدارات الحكومية.



واطلع الحجيلي على الآليات والمعدات والتجهيزات الفنية المتطورة، ثم قام بجولة داخل المعرض وما يحويه من أجنحة مختلفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية وفرق التطوع والتي تهدف لإيصال ثقافة السلامة.



وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد أحمد الشهراني، أهمية هذه المناسبة لنشر وتوسيع منظومة ثقافة السلامة وقال: «إن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على سلامة المجتمع».



وأضاف: «أن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام يحمل مضامين هادفة باعتبار أن السلامة غاية كل فرد في هذه الحياة والطفل عنوان السعادة ولهذا تعمل كافة المجتمعات باختلاف أطيافها وشرائحها لتحقيق هذه الغاية، من خلال تحديد المخاطر التي تشكل خطرا على الأرواح و الممتلكات على حد سواء باختلاف النوع والطبيعة والزمان والمكان واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة ذلك»، منوهاً بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لجميع أعمال الدفاع المدني بالمنطقة.