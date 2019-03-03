قرر علي بنفليس أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية عامي 2004 و2014، عدم الترشح لانتخابات الثامن عشر من أبريل المقبل في الجزائر، بحسب ما أفاد مسؤول في حزبه لوكالة فرانس برس.وبحسب المسؤول فإن حزب «طلائع الحريات» بزعامة بنفليس سيصدر بياناً يوضح فيه أسباب هذا القرار، الذي اتخذ في حين يقفل باب الترشح منتصف ليل اليوم ( الأحد).وكان بنفليس تولى منصب رئيس للوزراء في عهد بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 ثم منصب أمين عام جبهة التحرير الوطني، قبل أن تنقطع علاقته مع بوتفليقة، حيث رفض دعمه لولاية ثانية.