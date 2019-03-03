زار وزير الإعلام تركي بن عبداله الشبانة اليوم (الأحد) مكتبة الملك فهد الوطنية، حيث كان في استقباله أمين عام المكتبة محمد بن عبد العزيز الراشد.واستمع الوزير الشبانة خلال الزيارة لشرح وافٍ عن أهداف المكتبة ومحتوياتها ونظام الإيداع المعمول به في المكتبة وخطواتها في هذا الشأن، كما اطلع على أبرز مهام المكتبة والدور المنوط بها وما أنجزته خلال السنوات الماضية.وتجول وزير الإعلام بين إدارات المكتبة وأقسامها المختلفة اطلع خلالها على قاعات المجموعات العامة وما تضمه من كتب ومراجع، والمخطوطات والكتب النادرة.وفي ختام الزيارة أهديت للوزير الشبانة مجموعة من إصدارات المكتبة القيمة.كما سجل وزير الإعلام كلمة في سجل الزيارات، أشاد فيها بما شاهده من مقتنيات نادرة تمتلكها المكتبة وبما تقدمه من خدمات جليلة للباحثين والباحثات والمجتمع متمنياً للجميع دوام التوفيق.