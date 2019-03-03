رعى محافظ العيص فيصل الحويفي اليوم (الأحد) حفل اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار (سلامة الأطفال غايتنا) بفرع الكلية التقنية بمحافظة العيص ودشن المعرض المصاحب، والحملة التثقيفية الإعلامية للتعريف بأهمية كاشف الدخان تحت شعار «كاشف الدخان لك أمان»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الخاصة.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة العيص النقيب محمد سعد الجهني أن الفعاليات تشمل استعراض أليات الدفاع المدني و مشاركة عدد من الجهات الحكومية بالمحافظة، مؤكداً أن شعار هذا العام يركز على فئة غالية على قلوبنا وهم أطفالنا والحرص على سلامتهم في أماكن تواجدهم بالمنزل أو المدرسة أو المرافق العامة التي يرتادونها، داعياً جميع أولياء الأمور والمعلمين والمشرفين إلى الاهتمام بسلامة الأطفال و الأخذ بوسائل السلامة والاستفادة من حملة التعريف.