ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة صباح اليوم (الأحد) بحضور الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس المنطقة، ووكيل الإمارة الدكتور خالد البتال والوكلاء المساعدين ومديري عدد من الجهات الأمنية بالمنطقة. وفي مستهل الاجتماع رحب بالحضور وهنأ صاحب الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمناسبة تعيينه متمنياً لسموه التوفيق في مهام عمله.

وأوضح ذلك وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيَّل، مبيناً انه في بداية الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة، وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من 1/1/1439هـ إلى30/12/1439هـ، ومقارنة ذلك مع نفس الفترة للعام 1438هـ، كذلك تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية، وما تضمن من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة، ومقارنة ذلك أيضاً مع نفس الفترة للعام 1438هـ، ثم تم استعراض مقترحات محافظي المحافظات المتعلقة بشئون المنطقة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإدارية.

وفي نهاية الاجتماع أشاد بجهود الجهات الأمنية مما ساهم في انخفاض القضايا الجنائية بالمنطقة، وكذلك أعداد الوفيات والاصابات نتيجة للحوادث المرورية، كما وجه سموه المحافظين بضرورة متابعة الجوانب التنموية، وتقديم مبادرات تساهم في تنمية المحافظة وخدمة المواطنين، وإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية، موكداً على محافظي المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر بما يخدم الصالح العام.