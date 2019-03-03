رعى محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز اليوم (الأحد)، فعاليات احتفاء الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة باليوم العالمي للدفاع المدني 2019م، تحت شعار «سلامة الأطفال غايتنا»، بحضور أمين جدة صالح بن علي التركي، ومدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور عبدالعزيز الزهراني، وعدد من المسؤولين، وممثلي الجهات المشاركة.وعند وصول محافظ جدة عُزف السلام الملكي، ثم ألقى أحد الأطفال قصيدة ترحيبية بعدها قصّ الأمير مشعل بن ماجد الشريط إيذاناً بافتتاح الفعاليات، واطّلع على محتويات المعرض المصاحب من أركان تشمل أحدث أدوات السلامة، والوسائل التوعوية، وطرق الوقاية التي تحاكي حماية الطفل من الأخطار، كما دشّن حملة كاشف الدخان «أمان لك».ورحّب العقيد الزهراني في كلمته بمحافظ جدة، مؤكداً حرص واهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بكل ما من شأنه تحقيق السلامة للمواطن أينما كان وبمختلف المجالات، وخصوصاً لأبنائنا في المنازل والمدارس.وأشار إلى أن هذه الفعالية التي تشارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة وتكثيف تواجد مدارس التعليم فيها تهدف للتعريف بأهم المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال، وتوضيح طرق الوقاية من أهم تلك المخاطر، متطرقاً لأهمية دور جهاز الدفاع المدني وما يؤديه من مهام وواجبات لإيصال رسالة ثقافة السلامة.عقب ذلك شاهد الأمير مشعل بن ماجد والحضور عرضاً مرئياً بهذه المناسبة، كما قدّم مجموعة من الأطفال مشهداً تمثيلياً عن السلامة.وفي ختام الحفل كرّم محافظ جدة الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص، كما تسلّم درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة، ومن ثم التقطت الصور التذكارية مع المتطوعين.