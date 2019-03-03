حصلت وزارة الصحة للعام الثاني على جائزتين في مسابقة رواد التسويق، ذلك عن عملين توعويين هما حملة «عدل عاداتك» وفيلم «أنا بخير».ونالت الصحة المركز الثاني لمسار أفضل إعلان 2019 وذلك عن سلسلة «أنا بخير» (فلم التأتأة - ثرثارة الجنوب) وهي عبارة عن سلسلة من الأفلام التي تروي قصصا لأشخاص تمكنوا من تحدي المرض وتحقيق نجاحات في حياتهم، يتم تناولها من جانب إنساني تحفيزي لتكون هذه السلسلة يداً ممدودة لكل الذين يمرون بتلك الصعوبات ولتكون تلك القصص ملهمة لهم في حياتهم وأن يصنعوا النجاح رغم ما يمرون به، كما جرى اختيار أن تكون هذه السلسلة عبارة عن قصص حقيقية لتكون ذات تأثير أكثر.وحصدت الصحة المركز الثالث في مسار المؤسسات الحكومية لعام 2019 عن الحملة التوعوية «عدل عادتك» وهي حملة توعوية تهدف إلى تشجيع المجتمع المحلي على تعديل العادات واكتساب عادات صحية للحد من الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وكذلك التوعية بمرض السكري وأثره على جودة الحياة، علماً أن الفئة المستهدفة للحملة هم الأشخاص ما قبل السكري في فئات المجتمع كافة، حيث بلغ عدد المشاهدات مليونين وستمائة.وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها «الصحة» للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.يذكر أن جائزة رواد التسويق هي جائزة تسلط الضوء على أفضل الممارسات التسويقية.