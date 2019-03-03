عقد عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم، اجتماعا مع مدير الشؤون الإدارية والمالية بشركة إدارة للتنمية والتطوير - مشروع مدينة الورود المهندس محمد المطوع بشأن تدريب وتوظيف عدد من المتدربين بأقسام الكلية في مشروع إسكان مدينة الورود.

ووجه القاسم شكره للقائمين على مشروع مدينة الورود في المساهمة بتدريب وتوظيف عدد من متدربي الكلية عبر أقسامها المختلفة، سواء عبر التدريب التعاوني للمتدربين أو التوظيف المباشر، مشيرا إلى أنه تم توجيه رؤساء الأقسام ومنسقي التدريب والتوظيف بالكلية بتسهيل إنهاء الإجراءات، واستكمال كافة المتطلبات مع الشركة المنفذة للمشروع. من جهته أكد المهندس المطوع أن الشركة تسعى إلى تدريب وتوظيف متدربي الكلية في الأقسام التخصصية التي يحتاجها المشروع وتعوّل كثيرا على خريجي الكلية قائلا: ستقدم الشركة للمتدربين مزايا وظيفية مغرية تلائم التخصصات المطلوبة. وحضر الاجتماع كل من وكيل الكلية للتدريب خالد الغامدي، ووكيل الكلية لخدمات المتدربين محمد الغامدي، ومنسق التوظيف بالكلية علي وازع، ومدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية عطا الله الجعيد.

الجدير بالذكر أن مشروع مدينة الورود يعد كأحد أبرز المشروعات السكنية التي أعلن عن إطلاقها برنامج (سكني)، التابع لوزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 6 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني، ويتضمن المشروع (4775) فيلا سكنية بمساحات مختلفة.