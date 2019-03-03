تواصل أمانة عسير ممثلة في بلدية بيشة أعمالها في تطوير المرافق الخدمية ببيشة، و يشمل ذلك سفلتة الشوارع الفرعية وإنشاء وإعادة تأهيل الحدائق و الساحات في مواقع متفرقة إضافة إلى انشاء المركز الحضاري و مبنى البلدية الجديد.وأوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إجمالي قيم عقود مشاريع بلدية محافظة بيشة التي تنفذ حاليا بلغت 84.769.250 ريالا تغطي تكاليف 5 مشاريع رئيسية تخدم مواقع مختلفة بالمحافظة.وأشار الحميدي إلى أن نسبة الانجاز في مشروعات إنشاء وتطوير الحدائق و المنتزهات وصلت إلى 78% ووصلت النسبة بمشروعي انشاء المركز الحضاري وسفلتة الشوارع وعمل الأرصفة إلى 95% بينما يجري حاليا استلام مشروع مبنى البلدية الذي انتهى العمل فيه أخيراً.وأكد أمين منطقة عسير أن الأمانة وبلدياتها المختلفة تركز في خطط عملها الحالية على تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل المستمر لتحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي قد تواجههم في تنفيذ العقود التي أبرمت معهم، والتقيد بالتنفيذ المرحلي لخطط وسياسات الأمانة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشاريع الحيوية والمهمة.