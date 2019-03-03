حول المجمع التعليمي بـ«جحا» التابعة لمحافظة أحد المسارحة، الإذاعة الصباحية للمدرسة إلى اللغة الصينية، والتي أظهرت قدرت عدد من الطلاب إتقانها بالشكل السليم، وأوضح قائد المدرسة بدر عطيف بقوله: إن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من رائد النشاط بالمدرسة نوح مجممي، وتم الاستعداد من قبل مجموعة من الطلاب الذين بذلوا جهدا في البحث عن ترجمة اللغة الصينية، وعمل بروفات وقد نجح هذا الفريق في حفظ النصوص وتقديم الإذاعة بشكل مميز.



وأضاف «العطيف»: إن متابعة إدارة التعليم بجازان من الدكتور عسيري الأحوس، مدير عام التعليم بجازان في التوجيهات والتشجيع الكبير للتعليم بالمنطقة والمتابعة المستمرة، وأيضا دور مكتب التعليم بالمسارحة والحرث في تنمية الطلاب معرفيا وسلوكيا ووجدانيا. من جانبه أردف رائد النشاط نوح مجممي بقوله: أن ما قدمه الطلاب في الإذاعة الصباحية كان بشكل مميز وأسهم في صورة مباشرة في كسر حاجز الخوف والرهبة من اللغة الصينية، وقد تفاعل جميع الطاقم بالمدرسة مع هذه الإذاعة، وتعد خطوة في الرغبة بتعليم الأساسيات البسيطة للغة الصينية.



هذا وشارك في هذه الإذاعة كل من: نواف حكمي وخالد مجممي ومجموعة من الطلاب. وفي سياق متصل قام قائد المدرسة بتكريم الطلاب الذين قدموا الإذاعة متمنيا لهم مزيدا من التفوق والتقدم، وأضاف «المجممي»: أن ذلك ياتي تفاعلاً مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإدراج اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم بالمملكة.