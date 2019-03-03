أطاحت شرطة محافظة جدة بمتهمين احترفا سرقة عملاء البنوك ونفذا جرائم مختلفة قبل ان يتم الإطاحة بهم. وكانت شعبة التحريات والبحث الجنائي في شرطة جدة قد تلقت معلومات أكدت نشاط المتهمين لتشكل فريق عمل تابعه مدير شرطة جدة، وقادة مدير شعبة التحريات نجح الفريق الامني في التثبت من المتهمين ونشاطهم، وكيفية تنفيذ جرائمهم وطريقة اختيار ضحاياهم والتي أعتمدت على مراقبة عملاء البنوك، ومعرفة المبالغ المالية التي يحملونها قبل أن يتحرك المتهمان للاحتيال وسرقة ضحاياهم.

وكشف المُتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة عن كيفية تنفيذ جرائمهم، وأشار إلى أن المتابعة الامنية لجرائم الإعتداء على الأموال التي باشرتها الجهات الامنية أسفرت عن القبض على متهمين أثنين من الجنسية الأفغانية، بالعقد الثالث من العُمر، وذلك بعد توفر الأدلة على ترصدهم لعملاء البنوك، في محافطة جدة، بعد خروجهم منها، وإيهامهم بوجود خلل في إطارات مركباتهم أو تسرب زيوت منها، وإنتهاز فرصة ترجلهم منها لسرقة الأموال التي تم سحبها من البنوك، حيث ثبت تورطهم في سرقة اكثر من (700،000) سبعمائة الف ريال من (4) أربعة عملاء، وجرى ايقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته وإستقراره.

‏‫