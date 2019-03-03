قدم والد الطفلين مشاري وجنى سعيد مرزوق القحطاني، شكره وتقديره لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على موافقته الكريمة، بعلاج طفليه مشاري 11 سنة وجنى 9 سنوات، واللذان يعانيان مرضا جينيا وراثيا شديداً، يتمثل في انحلال شديد في البشرة، مع تكون بثور وفقاقيع، وتآكل ملحوظ في الجلد وذلك في أحد المستشفيات المتخصصة في الخارج. وقال، بأنه يسكن في محافظة طريب ويعمل برتبة وكيل رقيب في القطاع العسكري في الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ومليكه ووطنه. وأوضح أن ابنه مشاري يدرس في الصف الخامس الابتدائي، وابنته جنى تدرس في الصف الأول الابتدائي.



مشيرا إلى أنه طرق أبواب مستشفيات ومراكز صحية لعلاجهما دون جدوى، إلى أن جاء الفرج بعد الله على يدي ولي العهد، وأمير منطقة عسير، الذي قدم له طلبا لعلاجهما خلال زيارته التفقدية لمحافظة طريب قبل عدة أيام. وأكد القحطاني، بأن توجيه ولي العهد بعلاج مشاري وجنى، يأتي امتدادا لما توليه القيادة من اهتمام بأبنائها المواطنين وتلمس احتياجاتهم في شتى مناطق المملكة. وسأل الله أن يكتب ذلك في موازين حسنات الأمير محمد بن سلمان والأمير تركي بن طلال. وقال: «لهما مني وأسرتي وافر الشكر والثناء».

وترك توجيه ولي العهد بعلاج مشاري وجنى أثرا كبيرا في نفوس كل من تعاطفوا مع حالتهما، التي باهتمام أمير منطقة عسير. وأكد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بأن المواطن تعوّد من محمد بن سلمان المتابعة الدائمة لشؤونه وشجونه، وأن ما يقوم به من تلمس لاحتياجات المواطنين في مختلف مناطق المملكة ليس بالأمر المستغرب ويعكس العلاقة المتينة بين القيادة والشعب.