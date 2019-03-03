استقبل النادي الأدبي الثقافي بالطائف الشاعر الطائفي الكبير دخيل الله أبو طويلة الخديدي، بحفاوة بالغة من أعضاء النادي ومنسوبيه وأعضاء جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، بعد انقطاع عن النادي والمشهد الثقافي مدة عشرين عاماً، وفي مقدمتهم رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، ورئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي، وحضور الدكتور والناقد سامي جريدي المنصوري، ورئيس منتدى الثقفي الأدبي الشاعر سامي غتار الثقفي.

وكان الشاعر أبو طويلة الذي حضر إلى النادي برفقة الناقد المعروف الدكتور عالي سرحان القرشي، بعد انقطاع طويل عن الساحة الأدبية والثقافية عضو من أعضاء نادي الطائف الأدبي الثقافي، ومن أبرز أدباء و شعراء الطائف وقد تم استقبال الأديب الضيف في الخيمة الثقافية بالنادي، ومن ثم قام رئيس النادي عطا الله الجعيد بدعوة الضيف للاطلاع على مرافق النادي، وأقسامه الجديدة حيث أطلعه على قاعة المنتدى الثقافي ومعرض الكتب الحديثة في رواق النادي، ومكتبة النادي ومن ثم اتجه الجميع إلى القاعة المعدة للمسامرة الثقافية لجماعة فرقد الإبداعية وأعضائها، حيث قام رئيس النادي بإلقاء كلمة ترحيبية بالضيف تبعتها كلمة لرئيس جماعة فرقد، وكلمة للدكتور عالي القرشي استرجع فيها ذكرياته مع الشاعر دخيل الله الخديدي، سلط فيها الضوء على انجازاته الأدبية ومؤلفاته الشعرية والنقدية، فيما شكر أبو طويلة النادي على الحفاوة وحسن الاستقبال.



الجدير بالذكر أن النادي أصدر للشاعر أبو طويلة ديوان تقاسيم على الرمس عام 1411هـ، وديوان الإياب عام 1422هـ.