استقبل أمين الطائف المهندس محمد آل هميل بمكتبه في النسيم رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالموية والقريع بني مالك وقيا، وذلك لبحث آليات تعزيز العمل المشترك بين المجالس البلدية والبلديات المرتبطة، وسبل دعم الأعمال التي تخدم المواطنين.

واطلع أمين الطائف خلال اللقاءات على عدداً من المواضيع التي ترتكز على الاحتياجات والخدمات البلدية المقدمة للأهالي، وبحث المنجزات والخطط المستقبلية، وآليات الدعم التي يمكن أن تقدمها الأمانة للمجالس البلدية للارتقاء بالخدمات البلدية التي تسهل على المواطنين وتيسر عليهم، وتدعم خطط برنامج التحول البلدي المنبثقة عن برنامج التحول الوطني وصولاً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشاد آل هميل بدور المجالس البلدية في الاستماع للأهالي، ودراسة احتياجاتهم وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لتقديم كافة الخدمات لأهالي المنطقة، وأشار إلى أن التناغم الذي تشهده البلديات مع المجالس البلدية دليل على تفعيل العمل المشترك الرامي لتحقيق متطلبات كافة المواقع من الخدمات والمرافق، وتطوير البنية التحتية.

وأكد أن الأمانة لن تدخر وسعاً في دعم أعمال كافة المجالس البلدية بالمحافظة والمحافظات المحيطة لراحة الأهالي، وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر، في تعزيز الخدمات البلدية، وسرعة تنفيذ المشاريع حتى يستفيد منها الأهالي.